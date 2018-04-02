Криптовалюту на 15 млн грн задекларировал депутат Киевского горсовета от фракции "Солидарность" и экс-директор коммунального предприятия "Киевпастранс" и транспортного департамента Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель.

Об этом говорят данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, где опубликована декларация о доходах Майзеля за 2017 год.

Депутат Киеврады задекларировал владение криптовалютами биткоин на 11,1 млн гривен и эфириум - на 3,8 млн гривен. Криптовалюта была приобретена в конце 2017 года.

Заработная плата декларанта за 2017 год составила 93,6 тыс. гривен, доход от процентов - 150 тыс. гривен.

На банковских счетах депутат держит 68,1 тыс. гривен, наличными - 380 тыс. долларов.

Кроме этого, согласно декларации, 1 млн гривен Майзель занял третьим лицам.

Ранее страна писала о том, что нардеп Лещенко задекларировал 1,4 миллиона гривен доходов и свадебный подарок.

Также мы сообщали, что главный по судам на Банковой задекларировал миллионы долларов налички, "Ягуар" и коллекции картин.