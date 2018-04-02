В этому году власти Киева не будут выплачивать традиционную разовую матпомощь льготным категориям киевлян по случаю Пасхи.

Об этом ообщил директор департамента социальной политики Киевгорадминистрации Юрий Крикунов, пишут "Украинские новости".

"В этом году материальная помощь за средства бюджета выплачиваться не будет", - сообщил он.

По словам Крикунова, это связано с отсутствием средств для льготных выплат.

КГГА традиционно выплачивала единоразовую матпомощь получателям пенсии на детей-сирот, семьям киевлян, которые погибли в Революции достоинства или в АТО, семьям погибших волонтеров, Праведникам Бабьего Яра, жертвам политических репрессий и членам их семей, участникам обороны Киева в составе формирований народного ополчения и родителям солдат срочной службы, которые погибли в мирное время, малообеспеченным семьям и получателям компенсаций за предоставление социальных услуг и по уходу за инвалидом І группы или лицам, достигшим 80-летнего возраста.

Также выплаты предназначались киевлянам, которые были тяжело травмированы в ходе Революции достоинства, киевлянам-участникам АТО, инвалидам І группы, размер пенсии которых не превышает два прожиточных минимума для лиц, утративших работоспособность, а также инвалидам с детства.

В 2017 году Киевгорадминистрация выплатила разовую материальную помощь для 464,5 тыс. киевлян на общую сумму около 65,2 млн гривен по случаю Пасхи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пенсионерам рассылают извещения об отмене субсидий.

Также Кабинет министров сообщил, сколько поездок льготников будут оплачивать по социальной норме.