В субботу, 31 марта, телеканал "Интер" показал музыкальную комедию "Свадьба в Малиновке". Фильм про гражданскую войну в украинской деревне посмотрели 3,8 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Среди массовой всеукраинской аудитории 18+ фильм стал эфирным событием дня с самой высокой долей – 18,8%. В крупных городах по 18-54 доля составила 15,8%. По обеим аудиториям картина стала безоговорочным лидером своего слота", - говорится в сообщении.

Напомним, популярная музыкальная комедия режиссера Андрея Тутышкина вышла в широкий прокат в 1967 году. Фильм был снят по мотивам одноименной оперетты Бориса Александрова.

Фото: facebook.com/Inter.ua

Сюжет фильма развивается в живописном украинском селе Малиновка. Местные жители очень устали от тягот гражданской войны, поэтому с нетерпением ждали свадьбу сельского пастуха Андрейка и дочери вдовы революционера Яринки.

Но банда "идейного атамана" под командованием уроженца села Грициана Таврического нападает на тихую деревушку. Неожиданно на глаза атамана попадается Яринка. Она ему очень понравилась, и он пытается заставить ее выйти за него замуж. Ярина против такого предложения, поэтому убегает в лес к красным конникам. Этот отряд под руководством Назара Думы был послан на разведку. Девушка просит о помощи, и командир отряда разрабатывает план по уничтожению превосходящего в силе противника. Но для этого Яринка должна якобы принять предложение Грициана и разыграть свою свадьбу с ним.

Как сообщала "Страна", 13 октября вступил в силу скандальный закон №5313, который вводит квоты на ТВ. Украинскому языку отводится минимум 75% эфира на национальных каналах.

Ранее "Страна" писала о том, как изменится телеэфир после введения квот на украинский язык.