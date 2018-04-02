Второй этап чемпионата Украины по футболу набирает ход, и вскоре нам предстоит насладиться украинским классико.

14 апреля, в Харькове, донецкий "Шахтер" проведет первый матч с киевским "Динамо". Это будет самая настоящая игра за 6 очков. У "горняков" сейчас в активе 60 баллов, у киевлян на шесть меньше.

Знаменитый экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Саленко рассказал порталу Террикон о том, что этот поединок будет значить для киевлян.

"Действительно, этот матч ключевой для "Динамо" во втором этапе чемпионата. Но для киевлян сейчас все матчи решающие. Надеюсь, на это противостояние наконец-то соберутся люди на трибунах. Тем более, обе команды уже вылетели из европейских соревнований и их главная задача теперь - это только чемпионат Украины. Поэтому интересно посмотреть на этот матч, тем более, учитывая то, что Хацкевич делает молодую команду. Как раз самое время проверить динамовскую молодежь в игре с сильным соперником", - заявил Олег Саленко.

- Для Хацкевича этот матч будет носить характер решающего в ипостаси главного тренера "Динамо"?



- Я думаю, что нет. Потому что я знаю, как руководство относится к тренерскому штабу и могу сказать, что сейчас главная задача - создать молодую команду. Рассчитывать на чемпионство в этом сезоне уже трудно, хоть все и понимают, что матч решающий, но будет и еще один. Впрочем, главная задача сейчас - готовить команду к Лиге чемпионов в следующем году. Иногда даже можно чем-то рисковать. Но самое главное, чтобы Хацкевичу продолжали доверять. Если будет смена тренера, то команда сломается. А сейчас очень важно, чтобы были наиграны схемы и игровые наработки. Важно, чтобы к августу команда была сформирована.

- Этой самой молодежи в матче против "Шахтера" придется нелегко, особенно, в центральной линии...



- Вот эти вещи и нужно воспитывать. Молодежь в таких играх и нужно проверять. Я смотрю некоторые игры команды в чемпионате Украины и понимаю, что они комфортно себя чувствуют. Это как мы в первом чемпионате после развала Союза: нам на тренировках играть между собой было интереснее, чем в некоторых официальных матчах. Пусть они проходят эту школу, где необходимо быстрее думать. За счет этого и формируется команда.



Ранее "Страна" сообщала, что на матче Мариуполь - Динамо, в стычке с ультрас пострадали девять полицейских.