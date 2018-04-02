"Зал Царства" Свидетелей Иеговы сгорел дотла в Житомирской области
В Радомышле Житомирской области загорелось религиозное сооружении местной общины Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает "Эспрессо".
"Зал Царства" находился в частном доме.
Спасатели сообщили о факте пожара и его успешной ликвидации.
"25 марта в 16.03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме в г. Радомышль. На место происшествия выехали бойцы 16-й государственной пожарно-спасательной части. Возгорание началось в сарае, где хранились дрова.
Затем огонь распространился на перекрытия рядом расположенного дома", - сообщили пожарные.
Оценив обстановку, руководитель тушения пожара привлек дополнительные силы и средства для непрерывной подачи воды
Бойцы ГосЧС ликвидировали пожар.
В результате чрезвычайного происшествия огнем уничтожен сарай, 6 куб.м дров и перекрытия дома. Внутри сгорели стулья и другая мебель. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Фото: espreso.tv
Как сообщала "Страна", в Черкасской области накануне Крещения сгорела церковь.
Ранее Верховный суд России утвердил решение о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистами.