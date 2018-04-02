В Радомышле Житомирской области загорелось религиозное сооружении местной общины Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает "Эспрессо".

"Зал Царства" находился в частном доме.

Спасатели сообщили о факте пожара и его успешной ликвидации.

"25 марта в 16.03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме в г. Радомышль. На место происшествия выехали бойцы 16-й государственной пожарно-спасательной части. Возгорание началось в сарае, где хранились дрова.

Затем огонь распространился на перекрытия рядом расположенного дома", - сообщили пожарные.

Оценив обстановку, руководитель тушения пожара привлек дополнительные силы и средства для непрерывной подачи воды

Бойцы ГосЧС ликвидировали пожар.

В результате чрезвычайного происшествия огнем уничтожен сарай, 6 куб.м дров и перекрытия дома. Внутри сгорели стулья и другая мебель. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Фото: espreso.tv

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