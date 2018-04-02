Трассу Киев-Харьков в районе Пирятина полностью затопило водой из-за паводка. Об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный".

Местами колеса машин полностью уходят под воду. Водителей предупреждают о неблагоприятных условиях на дороге.

"Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись", - говорится в сообщении.

Видео: Kyiv Operativ

Пользователи Facebook также делятся видео масштабного подтопления дороги.

Как сообщала "Страна", из-за снеготаяния потоп угрожает селам в Одесской области, в частности, Килийскому, Ренийскому, Измаильскому району и городу Измаил. Отметим, сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование населенных пунктов.

Также мы писали, что на Сумщине, в городе Ахтырка, сотрудники полиции пересели в лодки и спасают местное население из затопленных весенним паводком домов.