Голливудский актер Сильвестр Сталлоне навестил в клинике Cedars-Sinai Medical Center своего друга Арнольда Шварценеггера, который на днях перенес экстренную операцию на открытом сердце.

"Слай" не беспокоится о здоровье лучшего друга, потому что по его словам, "Терминатор" вернется еще более сильным, чем когда-либо. Об этом он заявил журналистам портала TMZ на выходе из больницы.

"Он идет на поправку, будет здоровее, чем когда-либо. Он очень храбрый человек", - рассказал Сталлоне.

Также звезда выразил свои сомнения относительно того, сможет ли Шварценеггер расстаться с вредной привычкой, которая пагубно влияет на его здоровье - курением сигар.

"Есть вещи, от которых невозможно отказаться. Это - курить сигары и дышать", - с улыбкой ответил актер.

Ранее "Страна" сообщала о том, что "Железный Арни" очнулся после операции на открытом сердце.

Также мы сообщали, что Арнольд Шварценеггер рассказал, когда начнутся съемки нового "Терминатора".