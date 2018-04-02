В аэропорту Будапешта два автобуса врезались друг в друга, есть раненые. Фото, видео
В воскресенье в Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа (Венгрия) столкнулись два пассажирских автобуса, десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Об этом сообщает местное издание Maszol.
В результате ДТП девять пассажиров получили серьезные ранения, они находятся в больнице. Восемь пострадавших - граждане Румынии.
Фото: maszol.ro
"Посольство Румынии в Будапеште и консульские работники находятся в постоянном контакте с венгерскими властями для получения дополнительной информации, и готово предоставить консульскую помощь, если это необходимо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие прилетели в Будапешт рейсом WizzAir из Бухареста, а ДТП произошло сразу после того, как пассажиры вышли из самолета и сели в автобус, который двигался в сторону здания аэропорта.
Полиция ведет расследование.
Видео: youtube.com
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