Сын Олега Табакова Антон озвучит главного героя "Простоквашино" - Матроскина. "Союзмультфильм" планирует выпустить 30 новых серий за 2 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение. Киностудия "Союзмультфильм" бережно хранит свое прошлое: наследие, традиции, обычаи, образы героев. Надеемся, благодаря этому они будут жить новой жизнью и всегда радовать своих поклонников", - рассказали в пресс-службе.

Антон Табаков рассказал, что над предложением долго не думал.

"Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня-не просто персонаж "Простоквашино". Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь "допрыгнуть" до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю", - приводит пресс-служба слова Антона Табакова.

Как сообщала "Страна", Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Ранее он озвучивал кота Матроскина.

Напомним также, что умер советский актер и певец Олег Анофриев, который озвучил в "Бременских музыкантах" партии Трубадура, лесных разбойников и всех животных.