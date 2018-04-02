Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский задекларировал в прошлом году 607,6 тысяч гривен доходов.

Об этом передают Украинские Новости.

Зарплата Пашинского составила 240 000 гривен дохода, 252 800 гривен - компенсации на выполнение депутатских полномочий, а 114 800 тысяч гривен - проценты от вкладов в киевском "Айбокс Банке".

Наличными Пашинский задекларировал 1,7 млн гривен, $120 тысяч и 90 тысяч евро.

Также он повторно задекларировал 3,5 млн гривен, которые одолжил в 2015 году у гражданина Дмитрия Олейника.

В собственности Пашинского находится автомобили Mercedes-Benz S 500 4 Matic 2011 года выпуска и Mercedes-Benz GL 450 2007 года выпуска, катер Targa 175 WT 2008 года выпуска и прицеп к нему.

Пашинский арендует помещение для общественной приемной площадью 66,1 кв. м в Киеве и пользуется квартирой площадью 119,7 кв. м в Киеве, принадлежащей его сыну Антону, и жилым домом в селе Хлепча Киевской области площадью 1 020,6 кв. м, которым владеет его жена.

Жена Пашинского также владеет 7 земельными участками общей площадью 13 370 кв. м и нежилым помещением площадью 179,4 кв. м в Хлепче.

В ее собственности есть автомобили Volkswagen Touаreg 2014 года выпуска и Subaru Tribeca 2007 года выпуска.

Супруга задекларировала 2,4 млн гривен дохода от продажи ценных бумаг и корпоративных прав и 19 000 гривен страховых выплат, 2,9 млн гривен, 150 000 долларов и 50 000 евро наличными.

Как сообщала "Страна", Сергей Пашинский декларировал за 2015 год 66 324 гривны депутатской зарплаты, компенсационные выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий - около 80 000 гривен и указал, что он взял в долг 3,5 миллиона гривен.

За 2015 год Пашинский задекларировал 3,6 млн гривен доходов, а за 2016 год - 820 тыс. гривен.