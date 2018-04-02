На Сумщине, в городе Ахтырка, сотрудники полиции пересели в лодки и спасают местное население из затопленных весенним паводком домов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок", - рассказали правоохранители.

Фото: npu.gov.ua

Как сообщают в полиции, первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть ахтырской полиции после 01:00 в ночь на понедельник, 2 апреля.

По словам жителей, вода поднялась почти на метр, подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Работники полиции вместе со спасателями на лодках патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, которые не смогли самостоятельно покинуть район бедствия.

Пострадавших принимает городская больница, а также людей доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, скорой помощи и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, произошло подтопление частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды поднялся до 80 см, по состоянию на 07:00 он уже уменьшился на 10 см.

Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека. Шестеро из них временно помещены в гостиницу "Нефтяник", один человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся у близких.

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