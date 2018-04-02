Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановления о непризнании выборов президента России в Крыму и об ответственности России за вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам Парубия, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления, за которые проголосовала Верховная Рада, и подписал их.

"Это постановление №5463 - о комплексе неотложных мер по реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины, а также постановление №8168-1 - о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - сказал Парубий.

Он отметил, что в постановлении есть обращение к международным партнерам с просьбой занять такую ​​же "принципиальную" позицию относительно непризнания выборов президента Российской Федерации.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о противодействии информационной агрессии России.

Как сообщала "Страна", ранее Апелляционный суд Киева отказался признавать агрессию России против Украины.