Приватбанк 30 марта подал иск в районный суд Никосии в отношении PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина) (PwC). Об этом говорится на сайте Приватбанка.

Финансовое учреждение требует компенсировать ему 3 млрд долл. в качестве возмещения убытков.

В банке считают, что убытки были понесены им в результате нарушений со стороны PwC своих обязательств и, прежде всего, при проверке финансовой отчетности Приватбанка за периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года.

В сообщении Приватбанка говорится о том, что после подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC представляет собой следующий важный шаг, предпринятый Приватбанком по возмещению огромных убытков, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины.

Приватбанк поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в суде.

Ранее "Страна" писала о том, что Приватбанк предупредил о Instagram-мошенничестве.

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