2 апреля начинается началась Страстная неделя, она же Седьмая седмица Великого поста. Это последние дни перед Пасхой, которые христиане проводят в молитвах, покаянии и вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, его страданиях и казни. Каждый из дней этой недели имеет свои традиции, о которых мы расскажем ниже.

Что можно есть в Страстную неделю

Последняя неделя Великого поста самая строгая. Как и весь пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты, рыбу, птицу, алкоголь.

В понедельник 2 апреля – сухоядение, то есть можно есть только холодную (не прошедшую термическую обработку) пищу. Это овощи, фрукты, а также хлеб, мед и орехи. рекомендуется, чтобы прием пищи был один за день. Вторник 3 апреля – горячая пища без масла. Среда 4 апреля – сухоядение. Четверг 5 апреля – горячая пища без масла. В Страстную пятницу 6 апреля рекомендуется полностью поздержаться от пищи. Суббота 7 апреля – горячая еда с растительным маслом. В воскресенье 8 апреля наступает Пасха и заканчивается Великий пост, поэтому все ограничения снимаются.

Что делать на Страстной неделе по дням

В Великий понедельник 2 апреля христиане в церкви вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет, а также бесплодную смоковницу, проклятую Иисусом, которая символизирует душу, не приносящую духовных "плодов". Также с понедельника нужно понемногу начинать приводить в порядок свой дом и хозяйство.

Великий вторник 3 апреля посвящен памяти преподобного Иоанна Египетского. Также в этот день вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников и его притчи в Иерусалимском Храме. В этот день принято покупать продукты на Пасху. Также обычно заканчивают штопку одежды, выбирают скатерть для пасхального стола и рушник, с которым отправятся на пасхальную службу в церковь.

В Великую среду 4 апреля вспоминается предательство Иуды, который раскрыл врагам личность Иисуса Христа поцелуем за 30 серебренников. В этот день принято заканчивать все работы связанные с благоустройством дома (красить, ремонтировать). Считается, что если именно в этот день купить на Пасху яйца, то они долго не будут портиться. Также в этот день обычно устраивают стирку одежды.

В Великий или Чистый четверг 5 апреля вспоминаются такие события Страстной недели, как Тайная вечеря и омовение Христом ног апостолам, его молитва в Гефсиманском саду, а также предательство Иуды и арест. В этот день принято заканчивать всю уборку в доме (больше этого делать нельзя до самой Пасхи). С самого утра необходимо искупаться. Также в этот день пекут куличи на Пасху. Кроме того, в этот день детям традиционно покупают обновки.

В Страстную пятницу 6 апреля христиане вспоминают страдания Иисуса Христа, суд над ним, путь на Голгофу и смерть на кресте. Это самый строгий день, который стоит посвятить молитвам и покаянию. Категорически нельзя устраивать танцы, развлечения и веселье. Говорят, что кто смеется в Страстную пятницу, будет плакать весь оставшийся год. В этот день нельзя употреблять пищу, однако еще можно красить яйца и готовить блюда для праздничного стола.

Великая суббота 7 апреля посвящена воспоминаниям о погребении Христа и его победе над смертью. Уже в этот день священники надевают праздничную светлую одежду, которая на протяжении всей недели была багряно-красной. В субботу в Иерусалиме происходит сошествие Благодатного огня, который священники выносят из храма Гроба Господня. В этот день собирают пасхальную корзину. Вечером христиане идут в церковь на всенощную службу, по окончании которой священник объявляет благую весть о Воскресении Христа.

Светлое Христово Воскресение 8 апреля - это праздник, в который заканчивается страстная неделя и Великий пост и снимаются все ограничения на употребление пищи. Первыми после службы в церкви едят освященное яйцо и кусок паски или кулича.