Британская полиция продолжает расследовать дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Основной версией отравления стали входные двери квартиры, на которых была отмечена большая концентрация ядовитого вещества. Однако на днях правоохранители допросили женщину, которая по просьбе Скрипалей привезла из России гречку. Именно крупу и рассматривают в качестве очередной версии отравления.

Об этом сообщает The Times.

Сергей Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку с лавровым листом и специями. Но дочь забыла это сделать и попросила об услуге женщину, которая прибыла в Британию с мужем другим рейсом.

Согласно информации от источников, правоохранители допросили эту женщину о "гостинцах" для Скрипалей. Источник сообщил изданию, что "полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, возможно, содержали нервно-паралитический яд "Новичок".

Как сообщала "Страна", Юлия Скрипаль вышла из критического состояния и идет на поправку. Она начала есть и пить в британской больнице.