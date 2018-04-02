Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла дисциплинарное производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом передают Украинские Новости. Руководитель КДКП Виталий Грушковский, уже подтвердил, что жалоба на Холодницкого поступила в комиссию в минувшую пятницу 30 марта.

Также Грушковский отметил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.

По словам главы КДПК, члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы на Холодницкого, изберет автоматизированная система.

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