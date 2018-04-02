В Украине завершилось декларирование доходов чиновников и депутатов за 2017 год. Випы - от президента до сельского головы - отчитались за прошлый год.

"Страна" уже анализировала, что изменилось в декаларациях первых лиц государства. Выяснилось, что у все топ-чиновников - президента, премьера, спикера парламента, генпрокурора и секретаря СНБО - доходы за прошлый год существенно выросли.

Почти у всех - не в пример основной массе населения - увеличилась и зарплата, и другие доходы. Подчас за счет откровенно странных приемов.

"Страна" отыскала самые интересные места в декларациях чиновников и депутатов.

Муж Геращенко дал в долг самому себе

Муж вице-спикера Рады Ирины Геращенко заработал в 16 раз больше своей жены - восемь млн грн, говорится в декларации нардепа.

При этом Антон Зацепин взял в долг почти столько же, сколько заработал: более шести миллионов гривень, пять из которых - у фирмы, которая принадлежит ему же ("Синьвей Украина").

Интересно, что в этой же компании Зацепин получил еще и 3,7 млн грн зарплаты (это более 300 тысяч в месяц).

Рабинович взял деньги, но землю не продал

Супруга нардепа Вадима Рабиновича Ирина указала в электронной декларации доход 22,5 млн гривен.

Эту сумму она получила в качестве гарантийного платежа от российско-украинского бизнесмена Павла Фукса - по предварительному договору купли-продажи земельного участка.

Что интересно, участок пока так Фуксу и не продан. И, к слову, очень часто в договорах подобного рода прописывается, что в случае отказа потенциального покупателя от приобретения объекта, вся гарантийная сумма или ее часть оказывается в руках у продавца.

При этом самого Павла Фукса в СМИ часто связывают с Рабиновичем и с его партией "За життя". Оба эту связь не комментируют.

Миллионерша Елена Гройсман получила помощь на ребенка

На счетах у семьи Гройсманов - 34 млн грн, €485 000 и более $1 млн. А наличными – 214 тыс. грн., говорится в декларации премьера.

Владимир и Елена Гройсман. Фото: myvin.com.ua

Интересно, что при таких активах в ушедшем году жена Гройсмана Елена получила 10 тыс. грн помощи при рождении ребенка от Винницкого горсовета.

Mini Cooper для жены Полторака

Жена министра обороны Степана Полторака Инна получила в подарок в прошлом году легковой автомобиль MINI COOPER 2015 года выпуска.

Согласно декларации министра, авто стоит 150 тысяч гривен.

Кроме того, супруга министра продала недвижимости на сумму более 800 тысяч гривень.

Щедрый сын Луценко

Старший сын генпрокурора Юрия Луценко Александр подарил отцу и матери подарков на внушительную сумму - 289 тыс. грн за 2017 год.

Из них 100 тысяч чета Луценко потратила на перелет во время отпуска на Сейшелах. В декларации это указано как авиабилеты.

О том, что это билеты именно на Сейшелы, подтвердил сам Юрий Луценко, когда отчитывался в Facebook о своем отдыхе (он как раз совпал по времени с мальдивским вояжем Порошенко).

Миллионы налички и нет своей машины

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов за прошлый год заработал 354 тысячи 521 гривню. При этом наличными он держит 2 млн 25 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 400 тысяч гривен.

Интересно, что у чиновника с таким количеством денег, нет своей машины. В декаларации указаны Volkswagen и Jaguar, оба 2007 года выпуска, право пользования которыми также принадлежит другому лицу.

Кроме того Филатов владеет коллекциями живописи из 19 картин, вин, двумя скульптурами, библиотекой изданий 19-21 столетий, часами Breguet (2 шт), Hublot.

Загородный дом Омеляна

В 2017 году в декларации министра транспорта Владимира Омеляна появился дом, о котором СМИ уже рассказывали.

Жена министра арендовала земельный участок на 13 соток и дом на 269 квадратов в селе Иванковичи Васильковского района - это 30 километров от Киева.

Дома с похожей площадью и размером участка сдаются в селе по 80-90 тысяч гривен в месяц.

Объявления о продаже и аренде недвижимости в Иванковичах пестрят ремарками "рядом респектабельные соседи".

Кроме того, жена Омеляна Светлана Бевза декларирует два авто, среди которых - премиальный BMW X5. Это не покупка и не аренда: в графе "Информация о правах" стоит туманная формулировка "другое право пользования". Видимо, ездят по чьей-то доверенности.

Король недвижимости Насалик

В декларации у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика появились два земельных участка в Киевской области: в Процеве (50 км от Киева) и Козине (40 км). У его жены Гузял - участок и дом за 5 миллионов 700 гривень в том же Козине.

Козин, судя по этой и другой декларациям, стал настоящим "моногородом", где компактно проживают руководители Украины.

Также супруга в 2017-м приобрела квартиру площадью 287,7.

Интересно, что в декаларации эта гигантская квартира указана по стоимости 61 645. Теоретически это гривни - доллары указываются только при перечислении денежных активов. В таком случае сумма крайне скромная. Впрочем, даже для долларов или евро такая цена слишком мала.

Даже машиноместа, которые указаны рядом в декларации, обошлись семье министра по 320 тысяч гривень штука.

Писатель-миллионер Аваков

Доходы жены министра внутренних дел в прошлом году составили астрономические 57 миллионов гривень. У самого министра - почти шесть миллионов задекларированных доходов.

Кроме того Аваков указал, что получил авторские права на книгу "Ленин с нами?".

Из них львиная доля - дивиденды на 4,8 млн грн от итальянской туристической компании Avitalia, на которую супруга министра недавно приобрела виллу на побережье Тирренского моря.

Также супруги Аваковы хорошо заработали на сделке по продаже части телеканала "Эспрессо", о чем "Страна" подробно рассказывала.

Деньги от брата из Крыма для командующего ОС Наева

У начальника Объединенных сил на Донбассе Сергея Наева в декларации значится ценный подарок от брата Максима Наева, проживающего в аннексированном Симферополе - 140 тысяч гривень.

Смысл этого подарка Наев объяснял так. Его отец проживал в Крыму с 1995 года, где остался после завершения военной службы. Там же остался жить и младший брат командующего ОС.

"Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен был выплатить половину стоимости квартиры", - объяснил Наев и добавил, что официальных соглашений с братом он не заключал, поскольку "это - семейные дела".

"Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он (брат, - Прим. Ред.) передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки - ни для кого не секрет", - объяснил Наев.

Новый дом и Mercedes в семье Ляшко

Особенный интерес вызывает декларация Олега Ляшко. Главный радикал, который официально не владеет никаким бизнесом (не считая 30% акций малоизвестной газеты "Политика"), исправно приобретает активы и оперирует солидными суммами денег.

Новый дом. Так, в начале года он стал владельцем дома в Козине. Этот поселок в Обуховском районе Киевской области - излюбленное место украинских властьимущих. Там есть особняки у Порошенко и Тимошенко. Теперь небольшой относительно домик на 300 квадратных метров и пристройку на 75 кв. м. заимел там и главный радикал.

Причем, как указывается в декларации, с ценой на особняк произошли странные метаморфозы: на момент вступления Ляшко в права дом он стоил более 11 миллионов гривень. Сейчас же его оценочная стоимость упала до девяти с лишним.

Доподлинно неизвестно, что произошло: то ли с рынком элитной недвижимости творится неладное, то ли персона хозяина дома обрушила цену на особняк.

В прошлом году, когда дом только был в проекте, Ляшко рассказывал, что взял на него кредит. Однако в декларации за 2016 год ипотеки не было. Не оказалось ее и в новом отчете.

Вот перечень всех земельных приобретений семьи Ляшко за 2017 год - всего на три с лишним миллиона гривень:

Неожиданный партнер. Чтобы закрыть странные места с недвижимостью Ляшко, стоит упомянуть о его высоких доходах от сдачи в аренду и продажи имущества (скорее всего - недвижимости). Почти 1,9 миллиона гривень он заработал на аренде и почти 16 миллионов на продаже.

В обоих случаях покупателем и арендатором числится Александр Рыженков. Это известный экс-регионал и бывший руководитель металлургических предприятий в Донецке. Его сын Юрий Рыженков сегодня возглавляет компанию Рината Ахметова "Метинвест".

Выигрыш в лотерею. Ляшко везет не только на недвижимость. Деньги так и липнут к его рукам. Почти 600 000 гривень он выиграл в лотерею, о чем СМИ много писали осенью. Причем выиграл трижды: "траншами" по 283 560, 134 000 и 153 485 грн.

"Страна" уже рассказывала о том, что "Украинскую национальную лотерею", в которой так повезло главе "Радикальной партии", связывают с окружением Петра Порошенко.

Впрочем, есть основания сомневаться в прозрачности этого выигрыша. Сам Ляшко путался в показаниях, рассказывая, что выиграл не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.

"Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Роситой (женой – ред.) я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов", - сообщил Ляшко в комментарии "Обозревателю".

Однако в декларации нардепа появилась именно лотерея. Да и не мог Ляшко не знать, что букмекерство и прочие азартные игры в Украине запрещены.

В самой "Национальной лотерее" выигрыш Ляшко комментировать тогда не стали, сославшись на конфиденциальность этой информации. Однако инвестбанкир Сергей Фурса тогда написал в Facebook, что легализация средств через выигрыш именно в эту лотерею - привычное дело для парламентариев (по его данным, кроме Ляшко джек-пот сорвали еще трое нардепов).

НАБУ тогда взялось проверять инцидент выигрыш Ляшко. В марте 2018 года стало известно, что детективы получили доступ к документам "Национальной лотереи". Однако ни о каких деньгах для лидера "Радикальной партии" в изъятых документах лотереи речи не шло.

Новый Mercedes у Роситы. У гражданской жены Ляшко Роситы Сайранен в октябре минувшего года появился люксовый внедорожник Mercedes GLE 250.

Цена его в декларации не указана. Но в зависимости от комплектации, такой автомобиль стоит от полутора до трех с половиной миллионов гривень.

Кстати, Росита, если верить декларации, в 2016 году брала в долг 60 000 долларов. В переводе на гривню - хватит как раз на "плохонький" GLE 250.

Крипты на 15 миллионов у экс-директора "Киевпастранса"

Криптовалюту на 15 млн грн задекларировал депутат Киевского горсовета от фракции "Солидарность" и экс-директор коммунального предприятия "Киевпастранс" и транспортного департамента Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель.

Депутат Киеврады задекларировал владение криптовалютами биткоин на 11,1 млн гривен и эфириум - на 3,8 млн гривен. Криптовалюта была приобретена в конце 2017 года.

Заработная плата декларанта за 2017 год составила 93,6 тыс. гривен, доход от процентов - 150 тыс. гривен.

На банковских счетах депутат держит 68,1 тыс. гривен, наличными - 380 тыс. долларов.

Кроме этого, согласно декларации, 1 млн гривен Майзель занял третьим лицам.