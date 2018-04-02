Целенаправленной политической акцией назвал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ажиотаж вокруг его вызова на допрос в ГПУ и информации о возможном увольнении.

Об этом сообщает "112 Украина".

Кроме того, глава САП заявил, что не планирует сегодня принимать участие в заседании квалификационной комиссии прокуроров и ничего не знает о допросе в ГПУ, который якобы запланирован.

Напомним, Назар Холодницкий был приглашен в пятницу 30 марта на допрос в ГПУ в качестве свидетеля. Однако на допрос он не явился, объяснив это тем, что о вызове на допрос он узнал из СМИ и повестки не получал.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, расследование касательно Назара Холодницкого начали после подтверждения информации о препятствовании руководством САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова. В связи с этим в кабинете Холодницкого было установлено прослушивающее устройство.

Ранее "Страна" писала о том, что Холодницкий ответил на угрозы Луценко о своем увольнении и заявил, что намерен защищаться.

Также мы сообщали, что Назар Холодницкий придет на допрос в ведомство Луценко на Страстной неделе.