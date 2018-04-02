В Одессе 25-летний гражданин Франции пытался спрыгнуть с городского моста вечером 1 апреля. Самоубийцу увидели прохожие, которые обратились к правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Француз рассказал полицейским, что разочаровался в жизни.

Благодаря полиции, Национальной гвардии и прохожим, мужчину удалось спасти.

"Француз собирался прыгнуть с моста. Говорит: "Разочаровался жизнью". Пообщались. Передумал", - сказал руководитель Главного управления Нацполиции региона Дмитрий Головин.

Как сообщала "Страна", в Днепре мужчина без штанов собирался прыгнуть с моста, но его остановила полиция.

Напомним также, что в Киеве неизвестный угрожал прыгнуть с Моста влюбленных.

Позже он объяснил свои действия. По его словам, конфликт с полицейскими произошел в Житомирской области, когда его задержали и удерживали в райотделе в течение трех дней.

"Полицейских я видеть просто не хочу, они всю мою жизнь испортили. Давайте я все это не на журналистику буду рассказывать, давайте будем разбираться во всем этом в прокуратуре", - сказал он.