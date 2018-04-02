Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop можно будет запустить уже в 2019 году.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

По словам Омеляна, после технологических разработок можно будет переходить "к строительству тестовой площадки".

Омелян также признал, что это большой проект, который требует "много усилий, много координации".

Напомним, в городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Также "Страна" публиковала футуристические фото интерьера капсулы Hyperloop.