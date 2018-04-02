На сессии Бориспольского городского совета депутаты не приняли решение о проведении экспертной денежной оценки трех земельных участков общей площадью 11,26 га, находящихся в пользовании ООО "Бисквитный комплекс Roshen".

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Вопрос о проведении экспертной денежной оценки участков площадью 7,45 га (кадастровый номер 3210500000: 04: 022: 0008) площадью 2 га (3210500000: 04: 022: 0004) площадью 1,81 га (3210500000 : 04: 026: 0011) для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности был вынесен на сессию горсовета 27 марта.

Эти земли находятся в пользовании Roshen по договорам субаренды участков в г. Борисполь (земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения).

Решение не было принято из-за того, что не хватило всего одного голоса. Для положительного решения необходимо было набрать 18 голосов. В то же время "за" проголосовали 16 депутатов и мэр города Анатолий Федорчук, всего 17.

"Против" высказались 6 депутатов, воздержались 3, не принимали участия в голосования 8, а один депутат - Владимир Шалимов из "Нашего края" - отсутствовал.

Из 34 депутатов Бориспольского горсовета "Наш край" представляют 10 депутатов (мэр города шел на выборы именно от этой партии), БПП - 7, "Самопомич" и Радикальная партия Олега Ляшко имеют по 4 мандата, "Батькивщина", "Свобода" и "Сила людей" по 3.

Президент Roshen Вячеслав Москалевский рассказал, что комплекс в Борисполе построен на пяти участках общей площадью 19 га, находящихся в субаренде у коммунальных предприятий. "Roshen" уже длительное время пытается договориться с местными властями о покупке земли за 50 млн грн. По словам Москалевского, еще в 2015 году им пообещали продать землю. Однако пока городские депутаты не могут решить этот вопрос, потому что опасаются продать такой большой кусок земли в городе. По мнению Москалевского, таким образом Бориспольская власть пытается поднять цену на участок.

В 2015 году речь шла о 130 млн грн. паевого взноса компании в бюджет города. В следующем году в интервью изданию "Лига.нет" председатель "Рошен" Москалевский подтвердил, что городу нужно отдать 130 млн грн. Но компания намерена торговаться.

Напомним, что конечным бенефициаром ООО "Бисквитный комплекс Roshen" является президент Украины Петр Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что компания президента Roshen осенью планирует запустить новую фабрику в Борисполе.

Также мы сообщали, что суд запретил кондитерам копировать листья каштана и название "киевский торт", как у Roshen.