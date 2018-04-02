В стиле панк. Появилось видео выступления народной артистки Нины Матвиенко с Монатиком
Кумир молодежи Монатик и народная артистка Украины Нина Матвиенко 1 апреля, выступили на грандиозном концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Легенда украинской сцены была в нетипичном для себя образе с розовыми волосами и гламурной укладкой.
Звезды спели дуэтную композицию "Цей день", которая написана Дмитрием Монатиком.
Как ранее рассказывала Нина Митрофановна, ей легко работалось с Moнатиком. А еще ее удивляло, как быстро артист может петь.
В свою очередь сам Монатик признавался, что поработав с Ниной Матвиенко он понял, что она еще может дать фору многим артистам.
Как сообщала "Страна", дочка Нины Матвиенко вышла замуж на берегу Днепра. Также известно, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян провели медовый месяц в Великобритании.
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