Кумир молодежи Монатик и народная артистка Украины Нина Матвиенко 1 апреля, выступили на грандиозном концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Легенда украинской сцены была в нетипичном для себя образе с розовыми волосами и гламурной укладкой.

Звезды спели дуэтную композицию "Цей день", которая написана Дмитрием Монатиком.

Как ранее рассказывала Нина Митрофановна, ей легко работалось с Moнатиком. А еще ее удивляло, как быстро артист может петь.

В свою очередь сам Монатик признавался, что поработав с Ниной Матвиенко он понял, что она еще может дать фору многим артистам.

Как сообщала "Страна", дочка Нины Матвиенко вышла замуж на берегу Днепра. Также известно, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян провели медовый месяц в Великобритании.