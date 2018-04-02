1,4 млн гривен дохода за 2017 год задекларировал депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Также в прошлом году его жена Анастасия Топольская заработала 1,7 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, 234 000 гривен дохода Лещенко составила депутатская зарплата, 253 000 гривен - обеспечение депутатской деятельности, 315 000 гривен - роялти от компаний "Брайт Стар Паблишинг" и "Издательский дом "Медиа-ДК", 304 000 гривен - гонорары от телерадикомпании "Люкс", 58 000 гривен - гонорары от "Лаборатории законодательных инициатив", 21 000 гривен - гонорар от американского журнала Foreign Policy и 3 тыс. гривен - от британского сайта Open Democracy.

Также 119 000 гривен задекларированы, как свадебный подарок.

Топольская задекларировала 1 600 гривен дохода от предпринимательской деятельности и 41 000 гривен зарплаты в компании "Украинская корпорация "Телевидение и радиовещание "Ютар".

Наличными Лещенко задекларировал 3 000 евро и 8 000 долларов, а вкладов в банках ни у него, ни у жены нет.

Кроме того, депутат владеет квартирой в Киеве (куплена в 2016 году за 7,6 млн гривен), имеет 33% прав на еще одну квартиру.

Топольская арендует квартиру в Киеве, а также владеет земельным участком и жилым домом в пгт Фащевка (подконтрольная боевикам территория Луганской области).

У Лещенко есть автомобиль Volkswagen Golf 2014 года выпуска, у жены транспортных средств нет.

Депутат задекларировал авторское право на книги "Американская сага Павла Лазаренко" и "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича", а Топольская - права на торговую марку "Настя Диджей".

Кроме того, в 2017 году Лещенко приобрел авторское право на книгу на норвежском языке "Подъем и падение олигархов".

В 2017 году он выплатил 377 000 гривен основательнице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле в счет основной суммы займа.

Любопытно, что за 2014 год Лещенко задекларировал 1,3 млн гривен доходов, за 2015 год - 204 тыс. гривен, а за 2016 год - 4,5 млн гривен.

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