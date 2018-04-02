Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал более 5 млн гривен дохода за 2017 год, причем основной вид дохода - роялти. Об этом свидетельствует е-декларация на сайте НАПК.

Так, в прошлом году по основному месту работы Кличко получил 186 668 грн зарплаты, 4 942 422 грн составили роялти (авторский гонорар, причитающийся держателю авторских прав).

Мэр Киева получил также в 2017 году подарок в неденежной форме стоимостью 11 630 грн от Национального олимпийского комитета Украины.

В 2017 году он одолжил третьим лицам около 8,4 млн евро и $697 680.

На счетах в банках он держит 1 014 евро, около 130 000 грн (в разных банках) и около $1 300, наличные средства составляют $18,1 тыс. и 29,5 тыс. евро.

Мэр Киева задекларировал квартиру в столице общей площадью около 252 кв.м, в собственности его супруги Натальи Егоровой - дом на 785,5 кв. м и 2 500 кв. м земли в Вышгородском районе Киевской области.

У Кличко есть прицеп-платформа Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom и девять велосипедов.

Как сообщала "Страна", в прошлом году Виталий Кличко задекларировал семь велосипедов и часов, а также белый рояль.