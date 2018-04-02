С понедельника, 2 апреля, в Украине стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В апреле-мае на военную службу будут отправлены 15 190 человек.

В 2018 году призыв на срочную военную службу пройдет в апреле - мае и октябре - ноябре.

На срочную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья парней, которым ко дню отправления в военные части уже исполнилось 20 лет, а также мужчин, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Напомним, в апреле-мае 2018 года численность украинцев, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, составит 15 тысяч 190 человек, на эти цели выделяется 54,9 млн грн..

Ранее "Страна" писала о том, что Генштаб собирается призвать около 500 офицеров запаса.