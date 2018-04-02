В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе состоялся матч между местным приазовским клубом и киевским Динамо. Киевляне вырвали победу в драматичном и напряженном поединке со счетом 2-3.

Во время матча на стадионе начались беспорядки и стычки с ультрас, в ходе которых пострадало девять силовиков.

На матче присутствовал и президент Украины Петр Порошенко. Впрочем, фанаты его встретили не очень дружелюбно, вывесив на трибуне большой банер с надписью "Чемодан, вокзал, Мальдивы". Видимо намекая на недавнюю поездку Порошенко на островной курорт, которая ему обошлась в 500 000 долларов.

Видео стычек и фанатских трибун разместили на Youtube-канале мариупольского сайта MRPL CITY.

Ранее "Страна" сообщала, что во время матча Мариуполь-Динамо ультрас забросали камнями копов.

Также мы сообщали, что Александр Хацкевич рассказал о скандальном матче в Мариуполе.