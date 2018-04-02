"Пасхальное перемирие". В зоне АТО не стихают обстрелы
Три обстрела украинских позиций со стороны боевиков зафиксированы в зоне проведения АТО с начала сегодняшних суток. Об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.
"В частности, на донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитникам Водяного. Также противник применил стрелковое оружие в районе населенного пункта Талаковка", - заявил Сушинский.
Потерь среди украинских военных нет.
Также стало известно, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска срывали "Пасхальное перемирие", совершив 38 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Фото: facebook
Ранее "Страна" писала о том, что после объявления "Пасхального перемирия" в зоне АТО погиб боец ВСУ.
Также мы сообщали, что в ОБСЕ призвали стороны конфликта обеспечить пасхальное перемирие на Донбассе.