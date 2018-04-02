На песенном шоу "Голос страны" эпатажная певица Зианджа, ранее известная как певец Борис Апрель, исполнила песню "Я исцелена". Новая песня прозвучала на этапе нокаутов.

По ее словам, эту песню она написала сама, еще 10 лет назад. По словам Зианджы, она хотела донести миру правду. А свое новое выступление певица посвятила всем людям, которые живут в страхе за свою жизнь и боятся непонимания.

Видео: Голос країни

"Такие люди, как я, всю жизнь живут в страхе. Своим участием в проекте я хотела дать им надежду на то, что придет время, когда они выйдут на улицу и почувствуют себя свободными, смогут открыто проявлять свои чувства и наслаждаться жизнью", - раcсказала певица.

Cудьям песня понравилась и в итоге Зиандже досталось второе кресло.

Ранее "Страна" сообщала, экс-Борис Апрель, а теперь Зианджа рассказала, что ходит на свидания, ищет будущего мужа и хочет детей.

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