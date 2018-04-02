Жуткое ДТП произошло в минувшее воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе. Жертвами столкновения двух дегковушек стали трое мужчин, которые погибли на месте и женщина с 10-летним ребенком, оказавшиеся в больнице.

По данным сайта 0629, на месте ДТП от столкнувшихся автомобилей Chery и Alfa Romeo осталась лишь груда металлолома.

В одном из авто погиб водитель и пассажир, в другом - водитель. Женщину и 10-летнего ребенка зажало внутри автомобиля, однако они остались живы. Их освободили из металлической ловушки с помощью спецсредств.

Отмечается, что один из автомобилей, вероятно, такси, ведь на месте аварии обнаружили соответствующие "шашки" такси. Однако спасатели отрицают этот факт.

Фото: 0629.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве дипломатическое авто РФ врезалось в такси.

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