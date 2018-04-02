Сильный ветер, который вчера "разгулялся" в Украине привел к тому, что по состоянию на понедельник, 2 апреля, в стране без электроснабжения остались 192 населенных пункта.

Об этом сообщает официальный сайт ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий и порывов ветра, а также в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: в Киевской области -без энергоснабжения остались 112 населенных пунктов, в Житомирской - 34, Волынской - 15, Кировоградской - 12, Черкасской - 12, Николаевской - 5, Днепропетровской - 1 и Луганской - 1", - уточнили в прес-службе ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения в пострадавших населенных пунктах привлечены бригады местных облэнерго.

Ранее"Страна" сообщала, что мощные порывы ветра будут наблюдаться в Киеве и 2 апреля.

Также мы рассказывали, что в ГСЧС заявили, когда будут привлекать к проверкам ТРЦ правоохранителей.