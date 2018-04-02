Сегодня, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют.

Напомним, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,25 грн/$1.

На первый же день Страстной недели, регулятор установил такой курс по отношению к иностранным валютам. Итак...

Доллар подорожал и его курс составляет 26,31 грн.

Евро подешевел на 32 копейки - до 32,41 грн.

Российский рубль также немного "похудел" - до 0,459 грн.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что курс доллара к гривне немного просел из-за католической Пасхи.

Также мы рассказывали, что в НБУ назвали размер золотовалютных резервов страны. Золотовалютные резервы Украины по состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с февралем и составляют 18,4 млрд долларов.