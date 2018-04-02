Вчера, 1 апреля, состоялся матч 25 тура чемпионата Украины ФК Мариуполь - Динамо. Киеву удалось вырвать победу в драматичном поединке (2 - 3). К сожалению, на матче вспыхнули беспорядки с участием ультрас "бело-синих", в ходе которых пострадало 9 полицейских.

После матча главный тренер Динамо Александр рассказал о победе в Мариуполе, передает официальный сайт клуба.

"Для Мариуполя результат, естественно, неудовлетворительный, но самое главное, что футбол получился и благодаря командам, и болельщикам. Очень приятно играть в такой атмосфере. Команды, что самое важное, продемонстрировали бескомпромиссный футбол", - заявил Хацкевич.

- На первый пропущенный мяч вы отреагировали очень спокойно…

- Вся игра еще была впереди. Благодаря заменам и характеру ребят, нам удалось переломить ход встречи во втором тайме.

- Что сказали ребятам в перерыве? На второй тайм они вышли совсем с другим настроем.

- Такое впечатление сложилось, что в первом тайме мы еще в автобусе находились. Не было ни движения, ни агрессии. В игру очень хорошо вошел Шапаренко, забил мяч, сделал результативную передачу. Как таковой, особой накачки не было. Ребята сами понимали, что нужно вырывать три очка.

- Какие впечатления от Мариуполя?

- Все хорошо, все здорово. Ребята сегодня вышли в особых майках и это подтверждает. Дай Бог, чтобы в нашей стране был мир.



Ранее "Страна" сообщала, что во время матча Мариуполь-Динамо ультрас забросали камнями копов.