Вчера, 1 апреля, глава КНДР Ким Чен Ын, вместе с женой, побывал на концерте южнокорейских поп-звезд, которые прибыли с гастролями в Пхеньян. На концерте также присутствовали сестра лидера КНДР Ким Е Чжон и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

Это первый подобный визит музыкантов из Южной Кореи за более чем 10 лет, он проходит в преддверии саммита между представителями разделенного полуострова.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министерство культуры Южной Кореи.

В Пхеньян с двумя концертами приехали более 11 южнокорейских музыкальных коллективов. Гвоздем программы стал популярный музыкант Чо Енг Пил с песней "Зимнее кафе", которая была одной из любимых песен Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, первый концерт прошел в воскресенье вечером, 1 апреля, в зале Grand Theatre на востоке Пхеньяна, следующий должен состояться во вторник, 3 апреля. В программе - поп, рок и другие жанры.

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