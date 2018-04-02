В Европе внимательно следят за конфликтом, который разгорелся в Украине между ГПУ, НАБУ и САП и обвинениями в адрес главы САП Назара Холодницкого.

Об этом заявил руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями. Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Может, это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Касаясь темы борьбы с коррупцией Питер Вагнер отметил, что "общее впечатление - это то, что произошло в течение последних 3 лет - больше, чем произошло за предыдущие 20".

"Несмотря на то, что столько уже сделано, гораздо больше работы еще впереди. И третий момент - и он действительно важен - где мы сейчас и как все будет двигаться дальше? Нет ощущения, что какие-либо изменения необратимы", - подчеркнул он.

На вопрос, в каком из направлений реформ в Украине он видит настоящие успехи, Вагнер отметил: "Список очень длинный".

"Реформы продолжаются. Украина решила идти по этому пути и мы готовы стоять рядом. Да, есть много вопросов, например, о борьбе с коррупцией, но в целом - мы рядом с Украиной", - подытожил представитель ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что Назар Холодницкий рассказал, что в случае его отставки, контроль над САП перейдет к Луценко.