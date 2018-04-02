Информация о бывшем госсекретаре США Рексе Тиллерсоне уже удалена с официального сайта Госдепартамента.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Информация в разделе сайта "Госсекретарь Тиллерсон" теперь озаглавлена просто как "Госсекретарь". Здесь указано, что временно исполняющим обязанности главы Госдепа с 1 апреля является Джон Салливан.

В блоке, где была информация о встречах, поездках и визитах Рекса Тиллерсона, теперь можно узнать о деятельности его временного преемника.

Также было отмечено, что вначале, при попытке открыть биографию Тиллерсона на сайте появлялось уведомление "страница не доступна". Впоследствии эту ошибку исправили.

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что вслед за Тиллерсоном Трамп хочет уволить еще одного топ-чиновника.

Также мы рассказывали, что первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан будет временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.