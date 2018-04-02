Американский журнал New York Magazine, который ранее изображал Дональда Трампа в образе страшного клоуна из фильма ужасов "Оно", отличился в очередной раз.

Обложку нового номера украсит фото президента США со свиным пятачком. Скандальную обложку выложил в Twitter корреспондент издания Яшар Али.

"Это не тайный сговор. Это не есть некомпетентность. Это не жестокость. Все дело в коррупции, тупица", - гласит надпись на обложке журнала.

Фото: twitter.com/yashar

Автор главной статьи номера журналист Джонатан Чайт называет "коррупцию" и "жадность" главными составляющими президентства Трампа.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в воскресенье 1 апреля официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента. Это место он будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

Также мы рассказывали, что Трамп приказал заморозить $200 миллионов на восстановление Сирии.