Вчера, 1 апреля, в Мариуполе состоялся матч между местным одноименным клубом и киевским Динамо (2 - 3). К сожалению, праздник большого футбола был омрачен беспорядками на стадионе и стычками с полицией, в ходе которых пострадало девять силовиков.

Об этом сообщает пресс-служба мариупольской полиции.

"Инцидент произошел в середине второго тайма. Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако их товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и пытаясь "отбить" своих, начали бросать в полицейских камни. Вследствие хулиганских действий полицейские получили телесные повреждения", - рассказали в полиции.

Среди пострадавших - 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, которые несли службу в качестве приданых сил, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Повреждены две служебных автомобиля.

Гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако появилась информация, что есть пострадавшие среди журналистов.

Полицейским была оказана медицинская помощь. На месте работала следственно-оперативная группа и руководство Центрального отдела полиции.

"Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украина", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что на время матча Мариуполь - Динамо в городе вводят усиленные меры безопасности.