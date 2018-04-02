Все страхи астрономов по поводу того, что обломки китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" упадут на густонаселенные районы Земли оказались напрасными. Орбитальная станция, сегодня ночью, 2 апреля, полностью сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA), подавляющее большинство обломков не достигли земной поверхности.

"Тяньгун-1" повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени (03:15 по Киеву - Прим.Ред.). Подавляющее большинство частей летательного аппарата сгорело в процессе повторного входа в атмосферу", - уверяют китайские специалисты.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

Ранее "Страна" сообщала, что китайская станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу Земли 2 апреля.