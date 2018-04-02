Сегодня, в ночь на 2 апреля, в Киеве снова прозошло громкое ЧП. На улице Ахматовой прогремел сильный взрыв. Там взорвался автомобиль. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на официальной странице в Facebook.

"Вскоре после полуночи, в 00.50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen. О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работали бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.

Фото: Магнолия ТВ

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что 30 марта, во дворе дома по адресу Якуба Коласа, 17 взорвался и загорелся автомобиль Range Rover. По словам пожарных, огонь был ликвидирован до их прибытия. Также они отметили, что это вероятнее всего поджог, так как автомобиль полностью облит горючей смесью.

Также мы рассказывали, что в центре Киева дерево упало на припаркованные автомобили.