Россия направила в воскресенье в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по делу Скрипалей. Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"1 апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия направило в техсекретариат организации список вопросов по сфабрикованному против России делу Скрипалей", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия зеркально высылает британских дипломатов из страны после скандала с отравлением российского экс-ГРУшника.

Также мы писали, что НАТО на треть сократило представительство РФ в Брюсселе в ответ на отравление Скрипалей.

1 апреля в Москву прибыли высланные из США дипломаты.