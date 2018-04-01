Власти Бахрейна обнаружили самое крупное в истории страны месторождений нефти. Об этом сообщает национальное информационное агентство BNA.

Сообщается, что Высочайший комитет по природным ресурсам и экономической безопасности планово занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке. Это привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства.

По оценке комитета, ожидается, что месторождение "содержит крайне значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения".

Кроме того, были обнаружены большие запасы глубинного газа.

Как сообщала "Страна", нефть растет в цене, несмотря на слухи о возобновлении добычи в Ливии.

Напомним также, что на Аляске нашли гигантское месторождение нефти.