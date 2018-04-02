Из-за таяния снега подтопило дорогу Полтава-Киев. Фото
Сегодня, 1 апреля, в результате интенсивного таяния снега вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть. Об этом сообщает УНН.
"Это дорога Полтава-Киев. На полях был снег. Он растаял. Теперь на полях озера. Иногда эти озера переполняют рвы у трассы в низинах. И поэтому должны разливаться, причем в том месте, а это где-то 170-180 км от Киева", - сообщает корреспондент.
Также сообщается, что в темное время суток на дороге сложно сориентироваться.
Водитель может получить гидроудар от соприкосновения машины с водой. Тем более автомобиль от удара может бросить в любую сторону, что также чрезвычайно опасно.
Фото: unn.com.ua
Как сообщала "Страна", паводок в Одесской области подтопил треть Вилково.
Также "Страна" писала, как села под Киевом затопило на 1,5 метра после таяния снега. Людей переправляли на лодке.