Сегодня, 1 апреля, в результате интенсивного таяния снега вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть. Об этом сообщает УНН.

"Это дорога Полтава-Киев. На полях был снег. Он растаял. Теперь на полях озера. Иногда эти озера переполняют рвы у трассы в низинах. И поэтому должны разливаться, причем в том месте, а это где-то 170-180 км от Киева", - сообщает корреспондент.

Также сообщается, что в темное время суток на дороге сложно сориентироваться.

Водитель может получить гидроудар от соприкосновения машины с водой. Тем более автомобиль от удара может бросить в любую сторону, что также чрезвычайно опасно.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", паводок в Одесской области подтопил треть Вилково.

Также "Страна" писала, как села под Киевом затопило на 1,5 метра после таяния снега. Людей переправляли на лодке.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!