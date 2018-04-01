В Киеве у торгового центра произошла стрельба из автомата
Сегодня, 1 апреля, возле ТРЦ в Голосеевском районе Киева на парковке произошла перестрелка. Об этом сообщает УНН.
По данным очевидцев, на парковку полсе инцидента подъехал автомобиль скорой помощи, а также несколько полицейских автомобилей.
Пользователи в соцсети сообщают, что слышали "стрельбу из автомата".
Подозреваемые скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе.
Эти данные пока не подтверждены.
При этом в отделе коммуникации полиции Киева отметили, что "сейчас на месте работает следственно-оперативная группа".
"Работает, потому что был вызов о том, что там произошла стрельба, но пока стрельба не подтвердилась", - добавили в полиции.
Как сообщала "Страна", недавно в Киеве разыскивали двух водителей, которые устроили перестрелку на проспекте Глушкова.
Напомним также, что сегодня в Ивано-Франковске возле ночного клуба произошла стрельба, задержаны 11 человек.