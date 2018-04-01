Сегодня, 1 апреля, возле ТРЦ в Голосеевском районе Киева на парковке произошла перестрелка. Об этом сообщает УНН.

По данным очевидцев, на парковку полсе инцидента подъехал автомобиль скорой помощи, а также несколько полицейских автомобилей.

Пользователи в соцсети сообщают, что слышали "стрельбу из автомата".

Подозреваемые скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе.

Эти данные пока не подтверждены.

При этом в отделе коммуникации полиции Киева отметили, что "сейчас на месте работает следственно-оперативная группа".

"Работает, потому что был вызов о том, что там произошла стрельба, но пока стрельба не подтвердилась", - добавили в полиции.

Как сообщала "Страна", недавно в Киеве разыскивали двух водителей, которые устроили перестрелку на проспекте Глушкова.

Напомним также, что сегодня в Ивано-Франковске возле ночного клуба произошла стрельба, задержаны 11 человек.