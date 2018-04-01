В понедельник, 2 апреля, в Украине ожидается дождь, а в западных областях - мокрый снег. Дневная температура опустится до +4 градусов во Львове, Ровно и Тернополе. В Киеве ожидается до +9 тепла и шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Погода ожидается ветреная, сырая и прохладная, с резким понижением температуры.

В центральных областях пройдут осадки. Температура днем от +8 до +10 градусов, ночью +4.

На севере Украины ожидается облачная погода и дожди. Температура днем от +6…+8, ночью +3…+5.

В восточной части Украины осадки будут умеренными. Температура днем от +9…+12.

В Херсонской, Одесской и Николаевской областях – облачно с прояснением. Температура днем от +9 до +11, ночью до +5.

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях ожидаются проливные дожди. Днем здесь ожидается от +4 до +6.

В Киеве температура воздуха составит от +7 до +9 днем, и от +2 до +5 ночью.

По словам синоптиков, на территорию Украины будет воздействовать малоподвижный атмосферный фронт, который будет преимущественно воздействовать на западные, северные и большинство центральных областей. Поэтому в этих областях будут наблюдаться частые, но небольшие дожди.

Первые семь дней апреля будут прохладными. Так будет до самой Пасхи 8 апреля. За последние 130 лет видимые температурные рекорды 2 апреля наблюдались в 1931 и 1990 годах. Исторический максимум температуры достигал +22 градусов в 1990 году, а исторический минимум - 8 градусов мороза в 1931 году.

Как сообщала "Страна", украинцы в апреле будут отдыхать дополнительно 2 дня - 9 апреля и 30 апреля.

Напомним также, что на Пасху синоптики обещали даже жару.