Картина Бориса Хлебникова "Аритмия" удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм".

Церемония награждения победителей прошла в московском "Вегас Сити Холле", передает ТАСС.

Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова получил Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Также на "Кинотавре" картина получила приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий.

В фильме (Россия, Финляндия, Германия) главную роль играет Александр Яценко. Его герой Олег - талантливый врач. Также в фильме снимались Ирина Горбачева, Максим Лагашкин и другие.

Как сообщала "Страна", украинский фильм "Киборги" могут выдвинуть на кинопремию "Оскар".

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