В Москве определили победителя кинопремии "Ника"
Картина Бориса Хлебникова "Аритмия" удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм".
Церемония награждения победителей прошла в московском "Вегас Сити Холле", передает ТАСС.
Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова получил Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Также на "Кинотавре" картина получила приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий.
В фильме (Россия, Финляндия, Германия) главную роль играет Александр Яценко. Его герой Олег - талантливый врач. Также в фильме снимались Ирина Горбачева, Максим Лагашкин и другие.
Как сообщала "Страна", украинский фильм "Киборги" могут выдвинуть на кинопремию "Оскар".
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