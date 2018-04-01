В Одессе произошел масштабный пожар складских помещений возле АЗС. Об этом сообщает "Пушкинская".

Возгорание произошло в помещении на Николаевской дороге, 217.

Рядом с горящим зданием расположена АЗС.

На месте пожара работают несколько пожарных расчетов.

Ранее в Одессе произошел пожар на подземном паркинге.

На место вызова прибыли спасатели и установили, что горел легковой автомобиль. В 06:08 возгорание на площади 5 кв.м было локализовано и в 06:18 ликвидировано. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщала "Страна", во Львове у вокзала внезапно загорелся трамвай. Открытого огня видно не было, зато задымление было с черным дымом.

Также "Страна" писала, как в Одессе мужчина подстрелил соседа из-за упавшего балкона.