Донецкий "Шахтер" в заключительном матче 25-го тура УПЛ без трудностей победил луганскую "Зарю" со счетом 3:0.

Еще в первом тайме счет мог стать разгромным, но качественная игра голкипера "Зари" Андрея Лунина позволяла сохранить ворота "сухими" после ударов Марлоса, Тайсона, Степаненко и Феррейры.

На 41-й минуте после быстрой контратаки "горняков" луганскую команду не сумел спасти и Лунин после точного удара Тайсона.

Во втором тайме картина игры не изменилась - "Шахтер" продолжал атаки, а номинальные хозяева пытались играть на контратаках.

На 61-й минуте "Шахтер" снова отличился. Фланговый забег Бутко завершился прострелом в штрафную, где Феррейра спокойно расстрелял ворота "Зари" - 0:2.

Уже в добавленное арбитром время после выполнении углового ошибся на выходе Лунин и новичок "Шахтера" Кайоде забивает в пустые ворота с нескольких метров - 0:3.

Напомним, что донецкий клуб не пропускает в УПЛ уже шесть туров к ряду.

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