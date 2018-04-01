В ночь на 2 апреля китайская космическая станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу Земли. Известно, что она уже начала разрушаться на высоте 150 километров, однако некоторые обломки могут не успеть сгореть.

Об этом сообщает ТАСС.

Сначала аппарат лишится солнечных батарей, как самых непрочных элементов конструкции.

Предположительное время разрушения станции в плотных слоях атмосферы - 5.00 (по киевскому времени) 2 апреля.

"Тяньгун-1" двигается по орбите, которая напоминает правильную окружность, при этом станция вращается вокруг своей оси

В Китайской программе пилотируемых космических полетов напомнили про параметры станции.

Среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее (ближайшая точка от земной поверхности) - 161 км, в апогее (точка наибольшего удаления) - 174,3 км, угол наклона - 42,7 градуса.

Напомним, станция "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году государственным космическим агентством Китая. Ее миссия завершилась 16 марта 2016 года. Предполагается, что из-за большого веса станция до падения на Землю не успеет сгореть в атмосфере и некоторые ее останки могут обрушиться на одну из стран мира.