Венеция на Закарпатье. В Мукачево затопило улицу
Из-за интенсивных дождей на Закарпатье подтапливает автомобильные дороги.
Так, в городе над Латорицей улицу Митрополита Владимира полностью затопило. Проезжая часть дороги оказалась под водой.
Видео затопленной улицы обнародовал в сети Facebook пользователь Михаил Лешко.
Автомобилям, которые проезжают по этой улице, приходится преодолевать опасный участок с особой осторожностью.
Ранее сообщалось, что в результате масштабного наводнения под Одессой затопило полгорода Вилково.
Очевидцы сообщают, что Дунай подтопил уже третью часть территории Вилково Килийского района Одесской области. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении 50% города.
Еще мы рассказывали, что вначале марта Киеву угрожало крупнейшее за последние восемь лет наводнение. Жителей столицы даже готовили к эвакуации.