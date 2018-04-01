Из-за интенсивных дождей на Закарпатье подтапливает автомобильные дороги.

Так, в городе над Латорицей улицу Митрополита Владимира полностью затопило. Проезжая часть дороги оказалась под водой.

Видео затопленной улицы обнародовал в сети Facebook пользователь Михаил Лешко.

Автомобилям, которые проезжают по этой улице, приходится преодолевать опасный участок с особой осторожностью.

Ранее сообщалось, что в результате масштабного наводнения под Одессой затопило полгорода Вилково.

Очевидцы сообщают, что Дунай подтопил уже третью часть территории Вилково Килийского района Одесской области. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении 50% города.

Еще мы рассказывали, что вначале марта Киеву угрожало крупнейшее за последние восемь лет наводнение. Жителей столицы даже готовили к эвакуации.