В Киеве в понедельник, 2 апреля, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Спасатели напоминают основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При этом температура воздуха в столице 2 апреля будет всего +7 градусов тепла, если сравнивать с сегодняшними +17.

На протяжении всего дня погода в Киеве будет облачной и без осадков. Днем будет периодами солнечно.

Как сообщала "Страна", сильные порывы ветра сегодня повалили дерево в центре Киева, тяжелые ветви упали на припаркованные автомобили.