Мощные порывы ветра продлятся в Киеве и 2 апреля
В Киеве в понедельник, 2 апреля, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
Спасатели напоминают основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При этом температура воздуха в столице 2 апреля будет всего +7 градусов тепла, если сравнивать с сегодняшними +17.
На протяжении всего дня погода в Киеве будет облачной и без осадков. Днем будет периодами солнечно.
Как сообщала "Страна", сильные порывы ветра сегодня повалили дерево в центре Киева, тяжелые ветви упали на припаркованные автомобили.
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